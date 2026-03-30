Внебрачный сын Михаила Евдокимова раскрыл страшный диагноз

Даниил Белов, чей отец — легендарный артист и экс-губернатор Алтайского края Михаил Евдокимов погиб в автокатастрофе, когда мальчику был всего год, теперь вынужден бороться с недугом, о котором узнал уже во взрослом возрасте. Молодой человек рассказал, что врачи поставили ему диагноз «гипертрофия левого желудочка» — заболевание, при котором стенки сердца патологически утолщаются, пишет The Voice.

Болезнь, как объяснил Даниил в эфире ток-шоу «Звезды сошлись» на НТВ, имеет наследственную природу. Особую опасность она представляет при интенсивных физических нагрузках — именно поэтому ему пришлось отказаться от спортом.

«Гипертрофия левого желудочка. Это увеличенные стенки сердца. Такое передается наследственно, но еще ухудшается, когда ты занимаешься тяжелой атлетикой. Я занимался раньше, сейчас уже не занимаюсь», — рассказал Белов.

Врач-кардиолог Мария Беневская, комментируя это заболевание, предупреждает: при таком диагнозе существует риск внезапной сердечной смерти. К сожалению, полностью вылечить патологию невозможно — единственный вариант, который может улучшить ситуацию, это пересадка клапана.

Даниил — сын модели Инны Беловой, которая после гибели мужа отказалась от борьбы за наследство артиста и вырастила сына одна. Десять лет она не вступала в отношения с мужчинами, полностью посвятив себя воспитанию ребенка. Лишь в 2016 году Инна вышла замуж и родила еще одного ребенка.

