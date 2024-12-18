NZ Herald: скончался актер из «Властелина колец» Дэвид Уитерлей

Актер Дэвид Уитерлей, прославившийся благодаря роли Барлимана Баттербура, владельца таверны «Гарцующий Пон» в картине «Властелин колец: Братство кольца» (2001), скончался на 86-м году жизни. Об этом сообщила газета The New Zealand Herald.

Согласно информации издания, Уитерлей ушел из жизни 12 декабря. В некрологе, опубликованном газетой, его описывают как человека, который «завоевал сердца зрителей на театральных подмостках, на радио, в кино и на телевидении, добившись международного признания».

Дэвид Уитерлей родился в Лондоне в 1939 году, а в 60-х годах переехал в Новую Зеландию, где начал свою карьеру на театральной сцене. Он также известен зрителям благодаря своим ролям в ленте «Под горой» (2009) и сериале «Могучие рейнджеры: Операция «Молния» (2007).

Ранее сообщалось, что актриса Джейкобсон из сериала «Звездный путь» умерла в 70 лет.