Ушла из жизни американская актриса Джилл Джейкобсон

Американская актриса Джилл Джейкобсон скончалась на 71-м году жизни после продолжительной болезни. Об этом сообщило издание Variety со ссылкой на публициста и друга артистки Дэниела Харари.

Отмечается, что актриса умерла в воскресенье, 8 декабря, в Лос-Анджелесе. Какая именно болезнь унесла жизнь Джейкобсон, не уточняется.

Джейкобсон начала свою карьеру в 1978 году с фильма «Кровавая няня», который стал отправной точкой для ее успешной деятельности в киноиндустрии. Она также известна запоминающимися ролями в культовых сериалах «Звездный путь: Следующее поколение», «Звездный путь: Дальний космос 9» и «Фэлкон Крест».

Помимо актерской карьеры, Джилл активно занималась волонтерской деятельностью и работала в Американском онкологическом обществе, помогая другим в борьбе с болезнью.

Ранее сообщалось о смерти снявшегося в «Интернах» Николая Ледовских. Актер умер на 77-м году жизни.