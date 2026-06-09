«Обеспеченные поклонники находят меня сами»: бывшая невеста Лепса рассказала, как познакомилась с Гаджиевым

Бывшая возлюбленная известного российского певца Григория Лепса, модель и блогер Аврора Киба, перестала скрывать свою личную жизнь. Она официально подтвердила роман с 36-летний бизнесменом Рустамом Гаджиевым, пишет «Лента.ру».

Мужчина приходится племянником президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву. Их знакомство произошло в Бразилии, куда Аврора отправилась по приглашению своей подруги — жены брата Рустама.

Как рассказала Киба, подруга позвала Кибу на карнавал в Бразилию. Сама Аврора признается, что это было ее мечтой детства. Ранее она уже была знакома с Гаджиевым, но именно в Южной Америке их общение переросло в романтические отношения.

Киба с иронией отметила, что могла бы давать мастер-классы по поиску богатых мужчин, но при этом уверена: обеспеченные поклонники находят ее сами, а не наоборот.

Первые слухи о новом романе Авроры появились еще в феврале. Тогда СМИ писали, что после расставания с Лепсом она улетела в Бразилию и проводила время с людьми, приближенными к семье Алиева. Теперь же Киба лично раскрыла личность нового возлюбленного, подтвердив догадки журналистов. При этом девушка отмечает, что отношения с бизнесменом завязались исключительно после расставания с певцом.

Ранее актриса Полина Гухман рассказала, как узнала о Григории Вернике через его отца.