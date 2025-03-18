Обладатель Кубка Гагарина Малыхин умер в 34 года

Хоккеист Федор Малыхин умер в 34 года, передает телеграм-канал SHOT.

По данным канала, тело спортсмена было обнаружено в его собственной квартире, причиной смерти называется внезапная остановка сердца.

Федор Малыхин начинал заниматься хоккеем в родном Екатеринбурге. В Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) он выступал за «Автомобилист», «Ак Барс», «Трактор», «Спартак», «Витязь» и «Авангард».

Омский клуб стал последним в карьере нападающего. В 2023 году «Авангард» досрочно расторг контракт с Малыхиным.

В составе «Ак Барса» Малыхин выигрывал Кубок Гагарина, а лучшим для него стал сезон-2013/14 в «Автомобилисте», в котором он набрал 44 (22+22) очка в 54 матчах.

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