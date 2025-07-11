Обладатель «Золотой бутсы-2020» будет выступать за «Болонью»

Известный итальянский нападающий Чиро Иммобиле следующий сезон проведет в «Болонье». Он заключил с клубом однолетний контракт.

Минувший сезон 35-летний форвард провел в «Бешикташе». Контракт с турецким клубом был расторгнут по соглашению сторон. В 30 матчах чемпионата Турции Иммобиле забил 15 мячей.

В Италии нападающий выступал за «Ювентус», «Дженоа», «Торино» и «Лацио». На счету одного из самых результативных итальянских форвардов 201 мяч в Серии А. Четырежды Иммобиле становился лучшим бомбардиром чемпионата Италии, а в 2020 году стал обладателем «Золотой бутсы», наколотив в серии А 36 мячей.

В составе сборной Италии Иммобиле стал чемпионом Европы-2020.

Ранее стало известно, что «Спартак» близок к подписанию полузащитника «Торино» Сауля Коко.