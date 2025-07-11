«Спартак» близок к подписанию полузащитника «Торино» Коко

По его данным, «Торино» отклонил это предложение, но готов продать игрока сборной Экваториальной Гвинеи за сумму порядка €14-15 млн. «Спартак» готовит новый оффер.

По мнению Карпова, именно Коко из всех трансферных целей красно-белых ближе всех к переходу в «Спартак».

В минувшем сезоне 26-летний полузащитник провел 32 матча за «Торино», забил два мяча и получил 10 желтых карточек. Ранее Сауль Коко выступал за «Лас-Пальмас» и испанские клубы низших дивизионов — футболист родился в Испании, на Канарах. Год назад «Торино» заплатил за его переход €8,23 млн.

Ранее стало известно, что «Спартак» согласовал переход из «Твенте» голландского полузащитника Михела Влапа.