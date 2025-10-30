Обладателя Кубка Стэнли Кузнецова назвали троянским конем в «Металлурге»

Бывший директор «Трактора» Андрей Баландин в разговоре с «РБ Спорт» высказался о ситуации со звездным нападающим Евгением Кузнецовым в магнитогорском «Металлурге».

Накануне в матче против «Ак Барса» (0:4) главный тренер «Металлурга» Андрей Разин снял Кузнецова с игры.

Баландин отметил, что в Казани Кузнецов выглядел слишком медленным, даже по сравнению с предыдущими матчами и не создал ни одного момента.

«Кузнецов стал в команде как троянский конь, который будет изнутри пожирать команду. Он ведь пришел в «Металлург», когда команда была на ходу. Другие пацаны тоже видят: пришел игрок, занял чье-то место, а привозит голы. И недовольство в коллективе будет возрастать. Не знаю, как Разин будет выходить из такой ситуации», — сказал Баландин.

Обладатель Кубка Стэнли в составе «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов провел за «Металлург» восемь матчей, в которых набрал 5 (0+5) очков с показателем полезности «+1».

