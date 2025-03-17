Обладательница «Пальмовой ветви» Эмили Декенн умерла от редкой болезни в 43 года

В возрасте 43 лет скончалась французская актриса Эмили Декенн, известная по роли в фильме «После любви». Об этом сообщили ее агент Даниэль Гейн и представители артистки в соцсетях. Эмили боролась с онкологическим заболеванием в течение полутора лет.

Актриса впервые рассказала о своей болезни в октябре 2023 года, когда ей был поставлен редкий диагноз — рак надпочечников. В апреле 2024 года Декенн поделилась радостной новостью о полном выздоровлении. Однако в конце прошлого года у нее случился рецидив.

Эмили Декенн родилась 29 августа 1981 года в Бельгии и начала свою карьеру в 17 лет, получив первую роль в знаменитом фильме «Розетта», который был удостоен «Золотой пальмовой ветви» на Каннском кинофестивале.

На протяжении своей карьеры она завоевала пять премий «Сезар» и снялась более чем в 70 фильмах и сериалах, среди которых трагическая драма «После любви», за которую актриса получила несколько престижных наград.

Эмили воспитывала дочь Мию, которой сейчас 23 года. В 2014 году актриса вышла замуж за французского актера и продюсера Мишеля Ферраччи, с которым делила свою жизнь до конца.

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