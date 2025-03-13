На 94-м году жизни умерла композитор Губайдулина

София Губайдулина, известный композитор и заслуженный деятель искусств РСФСР, умерла на 94-м году жизни. Об этом сообщило РИА Новости.

Издание сослалось на заявление, сделанное мэрией Казани. Ее сотрудники выразили соболезнования всем родным и близким умершей, поскольку этот город связан тесными и неразрывными узами с ушедшей из жизни женщиной. В частности, в Казани действует Центр современной музыки, который носит имя композитора.

«Она навсегда останется образцом преданности творчеству, стремления к непознанному, эталоном порядочности, честности, внимательного и бережного отношения к миру и людям. Она гениально слышала мир и щедро делилась этим своим талантом с нами — слушателями», — указал в своем обращении глава города Ильсур Метшин.

На протяжении своей жизни Губайдулина написала порядка ста музыкальных произведений. В ее багаже работа над музыкой к мультфильму «Маугли», а также к кинофильмам «Вертикаль» и «Чучело». После распада СССР она проживала в Германии.

Ранее сообщалось о смерти театральной актрисы Людмилы Даньшиной. В свое время артистка работала вместе с Леонидом Утесовым, выступая у него в качестве конферансье. После кончины певца она вернулась в Ульяновск, где связала свою судьбу с драмтеатром и сыграла десятки комедийных ролей.