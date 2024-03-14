Областной конкурс театрального искусства пройдет в подмосковном Щелково

В конце марта в Щелково состоится шестой областной конкурс театрального искусства «Театральная весна Подмосковья», сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Цель мероприятия — выявить новые таланты и перспективные направления в театральной деятельности. Организатором конкурса выступает администрация Щелково при поддержке областного Минкульта.

Отборочный этап прошли двадцать девять театральных коллективов из тринадцати городских округов, к очному этапу допущено девятнадцать коллективов из одиннадцати округов.

В состав жюри вошли заслуженная артистка России Ольга Анохина, заслуженный артист Подмосковья Игорь Калагин и заслуженная артистка РФ Валерия Олефир.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в школах региона проходит «Неделя добрых дел».

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