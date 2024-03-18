Областной театральный фестиваль состоится в Подмосковье в конце марта

В конце марта в Подмосковье состоится областной театральный фестиваль «Рузский софит».

В этом году участие в нем примут девятнадцать коллективов из разных округов региона, сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

В жюри фестиваля вошли известные актеры, специалисты по театральному творчеству и педагоги по актерскому мастерству, в том числе актер театра и кино Евгений Рощин, замдиректора Московского губернского колледжа искусств Светлана Туманова и актриса государственного академического Малого театра Валентина Коротаева.

Фестиваль «Рузский софит» является отличной возможностью для режиссеров и актеров любительских театров представить свои работы.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Московской области планируют создать единый стандарт домов культуры.