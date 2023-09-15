Областные соревнования по настольному теннису среди долголетов завершились в Подмосковье

Одиннадцать команд участников проекта «Активное долголетие» из различных муниципалитетов приняли участие в финале областных соревнований по настольному теннису. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства социального развития Подмосковья.

Так, первое место заняли «серебряные» жители Орехово-Зуево, второе место отошло представителям Балашихи, а третье место завоевали спортсмены из Ленинского городского округа. Самым старшим участникам соревнований Мельниковой Татьяне Николаевне из Пущино — 80 лет, а Калошину Александру Александровичу из Дубны недавно исполнилось — 7️6.

В ведомстве добавили, что финал соревнований стал настоящим праздником спорта и дружбы.

Ранее глава Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тринадцать крупных спортивных объектов введут в эксплуатацию в регионе до конца этого года.