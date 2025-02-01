Обнаружено тело погибшего в авиакатастрофе над Вашингтоном фигуриста Наумова

Спасателям удалось обнаружить чемпиона мира по фигурному катанию Вадима Наумова, который погиб в результате столкновения авиалайнера с вертолетом в небе над Вашингтоном. Об этом сообщает ТАСС .

По словам матери спортсмена Ии Наумовой, тело уже опознали, достали, похороны чемпиона состоятся в Бостоне.

Она уточнила, что семье удается немного держаться, а сына пары в Штатах опекают и поддерживают две семьи.

Напомним, что авиакатастрофа, когда пассажирский авиалайнер столкнулся с военным вертолетом, случилась при заходе на посадку в аэропорту столицы США.

Ранее сообщалось, что погибших в авиакатастрофе российских фигуристов похоронят в Штатах.