Погибших в авиакатастрофе российских фигуристов похоронят в Штатах

Погибших в авиакатастрофе над Вашингтоном фигуристов Евгению Шишкову и Вадима Наумова похоронят в Штатах. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что в США чемпионы мира трудились тренерами.

Решение о захоронении тел спортсменов именно в Штатах принял их сын Максим Наумов, который сегодня проживает в Бостоне и входит в нацсборную США по фигурному катанию. Тем не менее родители Шишковой и Наумова сегодня по-прежнему проживают в северной столице России.

Отмечается, что тело Шишковой уже извлечено спасателями из воды, однако поиски тела ее мужа продолжаются.

Напомним, что в четверг ночью в аэропорту имени Рональда Рейгана, расположенного на территории американской столицы, пассажирский самолет столкнулся с военным вертолетом в ситуации захода на посадку. На борту лайнера были 60 пассажиров и четверо членов экипажа, на борту вертолета — три человека.

Ранее в США заявили о возможности предотвратить двойную авиакатастрофу.