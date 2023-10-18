Обновленный парк в городе Пушкино один из самых посещаемых в Подмосковье

Только за шесть месяцев 2023 года зеленую зону отдыха посетили более 250 тысяч человек. Парк по праву входит в топ-5 самых посещаемых парков Подмосковья. Жителей и гостей округа привлекают детские и спортивные площадки, столы для тенниса, места для отдыха с теневыми навесами и велодорожки.

В центре парка появился краеведческий центр местного историка Максима Сорокина, где можно ознакомиться с самыми значимыми объектами культурного наследия округа.

Ранее сообщалось, что губернатор Андрей Воробьев проверил ход работ по расчистке Малаховского озера в Люберцах.