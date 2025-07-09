Обокрали, пока плавала в Черном море: актрису Татьяну Васильеву ограбили прямо на пляже

Народная артистка России Татьяна Васильева попала в неприятную ситуацию во время отпуска в Абхазии — актрису прямо на пляже ограбили. Об этой истории рассказало издание «Абзац».

Отдых Васильевой проходил хорошо — она любовалась прекрасными видами в соседней республике, наслаждалась купанием на черноморских пляжах. Однако в один из дней актриса после возвращения с купания обнаружила отсутствие в своих вещах смартфона iPhone, который ей подарил сын Филипп вместе с женой.

«Телефон так и не смогли найти, он просто исчез. Там было два злоумышленника. Одного нашли, он заявил, что не имеет к происшествию никакого отношения. В целом, речь идет о последнем iPhone», — рассказала Васильева.

Артистка добавила, что эта кража является абсолютно бесполезной, так как преступники даже не смогут получить доступ к смартфону. Васильева отметила, что десять дней отпуска, которые она провела в Абхазии без телефона, были сложными.

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