В Москве задержали уборщицу, обокравшую своих клиентов

В столице задержана женщина, работавшая уборщицей и подозреваемая в совершении серии краж из квартир клиентов. На данный момент правоохранительным органам известно о пяти потерпевших, однако не исключено, что их число может быть гораздо больше.

Как сообщил телеграм-канал Baza, задержание подозреваемой стало возможным благодаря тщательно спланированной операции, инициатором которой выступила одна из жертв — 47-летняя жительница Москвы Наталья.

С февраля 2025 года она регулярно пользовалась услугами 49-летней Светланы для уборки своей квартиры. Качество работы было настолько высоким, что Наталья постоянно приглашала Светлану снова. Однако, 16 июня уборщица сама позвонила клиентке и убедительно предложила помыть окна, несмотря на первоначальный отказ Натальи.

Вскоре после этого Наталья обнаружила пропажу ценных вещей: исчезли банковская карта, сбережения, спортивная обувь, ювелирные изделия, а также дорогие сумки известных брендов, таких как «Луи Виттон», «Бербери» и «Шанель».

Почувствовав неладное, Наталья установила скрытое видеонаблюдение и повторно пригласила Светлану для уборки. Как только уборщица вошла в квартиру, она сразу же направилась к комоду. Весь процесс кражи был заснят на камеру, после чего хозяйка квартиры немедленно обратилась в полицию.

Светлана была оперативно задержана. В ходе следствия выяснилось, что количество пострадавших значительно больше, и многие из них уже обратились с заявлениями в полицию.

По данным канала, на сегодняшний день подтверждено пять случаев краж. Задержанная призналась, что продавала украденные драгоценности в ломбардах, а брендовые вещи — сумки, одежду и обувь — либо использовала сама, либо передавала своей дочери.

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