Бывший полузащитник сборной России футбольный эксперт Владислав Радимов возмутился тем, что в середине таймов матча «Факел» — «Спартак» (0:0) арбитр назначал минутные перерывы на питье воды.

По его мнению, температура воздуха в Воронеже была не столь высокой, а игра не настолько интенсивной, чтобы такие паузы требовались.

«Вот смотрите, пауза на питье воды должна быть, когда +28 и выше. В Воронеже, насколько я понимаю, +23. Если и давать паузу, то только на питье чего-то другого для зрителей. Потому что смотреть, во что играют две команды, явно невозможно: ни интенсивности, ничего. От чего они устали?» — отмечается в публикации Радимова в телеграм-канале.

Нулевая ничья в матче, не слишком богатом на голевые моменты, не устроила обе команды. «Факел» остался на последнем месте и имеет минимальные шансы на спасение. «Спартак» остался четвертым и официально лишился возможности побороться за чемпионство.

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