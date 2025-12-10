Американский актер Стивен Сигал признался, что обожает встречать Новый год по русским обычаям — с щедрым застольем, множеством гостей и душевными тостами. Об этом сообщает ТАСС.

Голливудская звезда и обладатель российского паспорта Стивен Сигал подробно рассказал о своей любви к местным праздничным ритуалам. По словам актера, он давно и сознательно перенес русский формат празднования в свой дом.

Сигал отметил, что для него это уже привычная традиция, а не экзотика. Главными атрибутами он назвал огромный стол, ломящийся от разнообразных блюд и салатов, а также обязательное присутствие большого числа гостей. Особый актер сделал на тостах, без которых, по его мнению, не обходится ни одна настоящая новогодняя ночь.

Ранее сообщалось о том, что полиция обнаружила убитым оперного певца Джубиланта Сайкса.