Трагедия в Санта-Монике: известного оперного певца Джубиланта Сайкса зарезали в собственном доме

Известного американского оперного певца Джубиланта Сайкса, номинанта на «Грэмми», нашли мертвым в его доме в Санта-Монике. Полиция задержала по подозрению в убийстве сына музыканта, находившегося на месте трагедии. Об этом сообщает The Guardian.

Тело 71-летнего артиста с признаками насильственной смерти обнаружили в его собственном доме в престижном калифорнийском городе. Предварительное заключение указывает на смерть от ножевых ранений. Правоохранительные органы подтвердили, что на момент прибытия полиции в особняке находился взрослый сын певца. Его задержали как основного подозреваемого. Мотивы произошедшего сейчас выясняют следователи.

Джубилант Сайкс, уроженец Лос-Анджелеса, обладал мощным баритоном и был звездой мировой оперной сцены. Пиком его карьеры стала номинация на престижную премию «Грэмми» в 2010 году за исполнение «Мессы» Леонарда Бернстайна. Его голос звучал со сцен «Метрополитен-оперы», «Карнеги-Холл» и «Кеннеди-центра».

