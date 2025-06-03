Общественники призвали блокировать контент сбежавших из России артистов

По словам депутата Брянской областной думы Михаила Иванова, контент, который распространяется покинувшими нашу страну артистами, следует блокировать с целью остановить распространение дезинформации и клеветы. Об этом сообщает NEWS.ru.

Он добавил, что заявления комика Михаила Шаца* о востребованности юмориста Максима Галкина* за рубежом дискредитируют Россию. В нашей стране и без них достаточно своих талантливых и патриотически настроенных деятелей культуры.

По мнению общественника, рассказы российских звезд о востребованности за рубежом являются попыткой создать иллюзию успешности и оправдать отъезд. Более того, они стараются таким способом привлечь к себе внимание и заработать на антироссийской риторике.

Ранее сообщалось, что прокуратура сообщила о грозящем Невзорову сроке за финансирование экстремистов.

*внесен Минюстом РФ в список иноагентов.