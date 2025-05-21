Прокуратура сообщила о грозящем Невзорову сроке за финансирование экстремистов

Иностранному агенту Александру Невзорову* и его супруге, которые вместе находятся в списке террористов и экстремистов в качестве объединения, грозит серьезное наказание по делам о финансировании экстремистской деятельности. Об этом РИА Новости сообщило со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Петербурга.

Как уточнили информационному агентству в ведомстве, мужу и жене «светит» от 3 до 8 лет лишения свободы. Поводом для возбуждения уголовных дел стал факт сбора фигурантами пожертвования от подписчиков. Так как их брак ранее был признан экстремистским объединением, деятельность по сбору средств для его целей является незаконной и преследуемой по Уголовному кодексу России.

Ранее стало известно о том, что Чулпан Хаматова испытывает тоску по родине. Так, в одном из интервью она заявила о неожиданно возникшем желании оказаться в Москве, которое пережила, лишь увидев название столицы России.

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России