Обвинение по делу об убийстве Игоря Талькова завершило прения в суде

В Санкт-Петербурге в Петроградском районном суде завершились прения по делу об убийстве российского музыканта Игоря Талькова. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на объединенную пресс-службу судов города.

Прокурор настаивает на 14 годах лишения свободы в колонии строгого режима для Валерия Шляфмана — бывшего директора Талькова и основного обвиняемого по делу об убийстве рок-исполнителя.

Шляфман также обвиняется в покушении на жизнь Игоря Малахова, который являлся представителем певицы Азизы. По версии следствия, конфликт между ними возник из-за очередности выступлений.

Следователи считают, что 6 октября 1991 года во Дворце спорта «Юбилейный» Шляфман попытался застрелить Малахова, однако тот успел увернуться и пуля попала в Талькова, в результате чего музыкант получил смертельное ранение.

Защита Шляфмана настаивает на его невиновности, утверждая, что он не несет ответственности за случившееся. После инцидента Шляфман уехал в Израиль в 1992 году и до сих пор не был экстрадирован в Россию для судебного разбирательства.

Ранее телеграм-канал SHOT сообщил, что серийный убийца из 2000-х стал уборщиком в психдиспансере.