Копейский маньяк стал уборщиком в психологической клинике

В психиатрической клинике уборщиком стал копейский маньяк. Состояние Вячеслава Яикова, виновного в смерти шести девушек и надругательстве над их телами, удалось стабилизировать. Некрофилу с олигофренией поручили уборку помещений и территории больницы.

Как сообщил телеграм-канал SHOT, серийный убийца, находящийся на принудительном лечении в психиатрической больнице в Смоленской области более 15 лет, в последнее время проявляет образцовое поведение.

Яиков неукоснительно соблюдает режим учреждения и освоил навыки письма (до ареста он был неграмотным из-за олигофрении).

В связи с примерным поведением копейскому маньяку предоставили возможность работать уборщиком: он занимается уборкой в больнице и на прилегающей территории.

В настоящее время родственники добиваются перевода душевнобольного убийцы в Челябинск, чтобы его могла навещать 81-летняя мать. Однако руководство диспансера отказывает, аргументируя это тем, что преступник представляет серьезную опасность.

В письмах родным Яиков рассказывает о своей усердной работе по хозяйству, утверждает, что стал послушным и не проявляет интереса к женщинам. Его пожилая мать ежемесячно отправляет сыну посылки весом 15 кг.

Яиков совершал преступления в начале 2000-х годов в Копейске, куда переехал с матерью из Киргизии. Он выслеживал девушек, угощал их спиртным, а затем наносил внезапный удар в лицо. Душил жертв и насиловал уже мертвых. Копейский маньяк был задержан после убийства двух выпускниц школы.

Ранее ангарский маньяк Попков признался в убийстве школьной уборщицы.