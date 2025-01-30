Обвиняемую в оскорблении чувств верующих Толоконникову объявили в международный розыск
Участницу Pussy Riot Толоконникову объявили в международный розыск
Фото: [соцсети]
Участница группы Pussy Riot Надежда Толоконникова* была объявлена в международный розыск, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
По сведениям агентства, адвокат уведомил Толоконникову о начале уголовного дела против нее, однако она не явилась к следователю, что и стало основанием для ее объявления в межгосударственный розыск, о чем также проинформировал ее защитник.
Ранее Мосгорсуд принял решение о заочном аресте Толоконниковой по делу о нарушении религиозных чувств. Из материалов судебного производства следует, что ей вменяется часть 1 статьи 148 УК РФ, связанная с действиями, направленными на оскорбление чувств верующих, за что предусмотрено наказание до одного года лишения свободы. В марте 2023 года стало известно, что Толоконникова была объявлена в федеральный розыск.
Согласно открытым источникам, последние годы Толоконникова проживает в США. Pussy Riot — известная панк-группа, участницы которой устроили акцию в Храме Христа Спасителя в Москве в феврале 2012 года.
Ранее сообщалось, что участника группы Pussy Riot Верзилова** внесли в список террористов и экстремистов.
*физическое лицо, признанное иноагентом.
**физическое лицо, включенное в перечень террористов и экстремистов.