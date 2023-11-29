Очередной сезон Молодежного проекта «Театральный поединок» завершился в Подмосковье

На большой сцене Московского Губернского театра состоялся финал IV сезона молодежного проекта «Театральный поединок». Об этом сообщили в региональном Министерстве культуры и туризма.

Отмечается, что всего в проекте в течение года приняли участие шестьсот участников из двадцати семи городов Подмосковья. В финал прошли команды из Дмитрова, Долгопрудного и Химок. Победителем очередного сезона стала команда Детской театральной школы «Семь Я» из Долгопрудного.

«Все три команды проявили сплоченность, умение существовать в актерском ансамбле. В каждой команде есть чувство партнерского плеча. Вы проявили логику, красоту мышления, наблюдать за вами было любопытно — вы прекрасны», — подчеркнула судья проекта Юлия Марина.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил, что правительство Подмосковья должно сделать все, чтобы гости региона в новогодние каникулы чувствовали заботу.