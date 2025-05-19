«Очевидно, что у нас очень хорошая команда»: Бобровский высказался о выходе «Флориды» в полуфинал Кубка Стэнли

Российский голкипер клуба НХЛ «Флорида Пантерз» Сергей Бобровский высказался о выходе своей команды в полуфинал Кубка Стэнли.

В ночь на 19 мая «Флорида» в седьмом матче обыграла «Торонто». Бобровский отметил игру защитников своего клуба, которые не позволили сопернику создать большое количество моментов.

«Каждая серия приносит разные испытания. Очевидно, что у нас очень хорошая команда, в которой много опытных и трудолюбивых игроков», — отметил российский голкипер.

Бобровский признал, что впереди команду ожидает не менее сложное испытание. В финале Восточной конференции «Флорида» сыграет с «Каролина Харрикейнз».

За клуб из Роли выступают три российских хоккеиста — голкипер Петр Кочетков, защитник Дмитрий Орлов и нападающий Андрей Свечников. В нынешнем сезоне — уже в десятый раз подряд — хотя бы один российский хоккеист поднимет над головой Кубок Стэнли: представители России есть в составе каждой команды, вышедшей в полуфинал турнира.