Один из главных талантов мирового футбола Вирц определился с будущим клубом

На 22-летнего полузащитника также претендовали «Ливерпуль», «Реал» и «Манчестер Сити». Особенно активны были последние. Сообщается, что «Ман Сити» уже предупредили о решении Вирца, и теперь английский клуб собирается переключиться на хавбека «Барселоны» Дани Ольмо.

В нынешнем сезоне Флориан Вирц провел 45 матчей за «Байер» во всех турнирах, забил в них 16 мячей и отдал 15 передач.

«Баварии» придется раскошелиться, чтобы заполучить Вирца. Контракт полузащитника с клубом из Леверкузена действует до 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в €140 млн.

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