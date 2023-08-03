Один из крупнейших мотофестивателей в России пройдет в Московской области

В пансионате Управления делами Президента «БОР» в Подмосковье пройдет один из крупнейших в России мотофестивалей «Biker Brothers Festival», он запланирован на середину августа. Об этом сообщили в областном Минкульттуризме.

В сообщении уточнили, что на мероприятии ежегодно собираются мотоциклисты, спортсмены, а также любители рок-музыки и туризма. В этом году на фестивале выступят музыкальные коллективы, пройдут детский музыкальный конкурс юных талантов и звезд «STAR KIDS», спортивные состязания и конкурсы. Помимо этого, для гостей организуют мото-ярмарку, аттракционы, выставку кастом мотоциклов и ретро автомобилей и фуд-корт. Среди посетителей также разыграют новый мотоцикл. Подробности можно найти здесь.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев говорил, что в регионе растет посещаемость парков.

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