Один из сильнейших легионеров КХЛ согласовал контракт с «Металлургом»

Один из сильнейших легионеров Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) за два сезона в России провел 153 матча с учетом плей-офф, в которых набрал 122 (44+78) балла. В своем первом сезоне нападающий выступал за «Салават Юлаев», а минувший начинал в «Спартаке», но затем был обменян в «Ак Барс».

Вместе с казанским клубом Тодд дошел до финала Кубка Гагарина. Он был одним из лучших в составе команды в финальной серии против «Локомотива» — 2+3 в шести матчах. Тем не менее, Кубок Гагарина второй раз подряд забрал ярославский клуб.

Ранее стало известно, что лучший бомбардир в истории КХЛ Вадим Шипачев в новом сезоне будет выступать за «Салават Юлаев».