Одна фраза лишила карьеры: капитана ФК «Карпаты» выгнали из-за русского языка

Львовский футбольный клуб «Карпаты» сменил капитана после инцидента, произошедшего во время предсезонных сборов в Турции, пишет aif.ru со ссылкой на украинские СМИ. Действовавший лидер команды Денис Мирошниченко был лишен капитанской повязки из-за обращения к партнерам на русском языке.

Эпизод имел место перед товарищеским матчем со шведским клубом ГАИС. Мотивируя команду, Мирошниченко сказал мотивационную фразу на русском языке.

«Давайте ребята, осталось очень мало до игр. Максимальная концентрация и максимальная поддержка друг другу!» — сказал капитан.

Эти слова, произнесенные на русском, попали в прямую трансляцию и стали поводом для реакции руководства.

Клуб оперативно отреагировал на ситуацию, официально заявив, что Мирошниченко больше не является капитаном команды. В «Карпатах» провели голосование среди игроков, по итогам которого новым лидером был избран защитник, сборник Молдавии Владислав Бабогло.

