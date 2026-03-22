SHAMAN готовит новый хит: певец раскрыл связь будущей песни со своим любимым треком

SHAMAN (Ярослав Дронов) во время пресс-подхода на концерте «Звезды Дорожного радио» сообщил о скором выходе нового музыкального трека, передает REGIONS. Певец сравнил премьеру с песней из своего репертуара, которая точнее других передает его внутреннее состояние.

Журналисты предложили певцу выделить одну композицию из своего репертуара, которая лучше других передает его внутреннее состояние на сегодняшний день. SHAMAN назвал свой хит, который некоторые поклонники считают одним из наиболее патриотичных.

«„Я русский“, я думаю, что она», — рассказал SHAMAN.

Кроме того, артист сообщил, что уже определился с замыслом будущего релиза — он будет созвучен по настроению упомянутой композицией. Музыкант заверил, что оповестит журналистов сразу после появления трека в открытом доступе.

«Я думаю, что (скоро. — Прим. ред.) я выпущу еще нечто такое подобное, потому что уже есть это понимание, так что обязательно сообщим вашим коллегам, как только релиз состоится», — сказал артист.

Корреспондент интернет-издания «Подмосковье сегодня» рассказал, что на концерте «Звезды Дорожного радио» SHAMAN объяснил, почему не меняет псевдоним на русский. Певец также ответил на вопрос о рождении ребенка с Екатериной Мизулиной и рассказал об отношениях с супругой. Кроме того, SHAMAN признался, что первым в его райдере идет портрет Путина.