«Огненный» юбилей: как «Факел» отмечает 30 лет триумфа в российском спорте

Ямало-Ненецкий автономный округ закрепил за собой статус одного из главных волейбольных центров страны. В 2026 году легендарный клуб «Факел Ямал» празднует свое 30-летие. Как напоминает интернет-издание «Ямал-Медиа» , история коллектива началась в 1984 году с любительской команды при объединении «Уренгойгазпром». Официальный статус профессионального клуба организация получила в 1994 году, выбрав название «Факел» как ключевой символ газовой индустрии региона. Пройдя путь от нижних дивизионов до элиты, ямальцы в рекордно короткие сроки ворвались в Суперлигу, навсегда изменив расстановку сил в отечественном спорте.

Мировая слава пришла к клубу в 2007 году, когда новоуренгойцы совершили историческую сенсацию. Обыграв итальянскую «Пьяченцу» в финале Кубка ЕКВ, «Факел» стал первой российской командой в новейшей истории, сумевшей сломить многолетнее лидерство итальянских грандов на международной арене. Позже копилка наград пополнилась бронзой клубного чемпионата мира и медалями чемпионата России. Клуб стал настоящей кузницей кадров для национальной сборной: воспитанники ямальской школы принесли стране серебряные награды Олимпийских игр 2020 года.

Сегодня «Факел Ямал» — это мощная мультиспортивная структура, доминирующая не только в классическом, но и в пляжном, а также снежном волейболе. Команды клуба регулярно становятся чемпионами и обладателями Кубка России. Особое внимание уделяется связи с фанатами: игроки традиционно дарят свою форму преданным болельщикам в конце сезона. Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов отмечает, что клуб, оставаясь одним из самых молодых по среднему возрасту игроков в Суперлиге, продолжает задавать тренды и объединять тысячи северян под знаменами огненного спорта.

В честь юбилея в Новом Уренгое проходят масштабные торжества. Поздравить команду прилетают легендарные тренеры и ветераны спорта, подчеркивая, что за тридцать лет «Факел» превратился из локального коллектива в настоящую спортивную семью международного масштаба. Директор клуба Николай Капранов уверен, что впереди у ямальских волейболистов еще немало покоренных вершин и новых вызовов.

