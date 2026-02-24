Шевченко договорился до идиотизма: футбольный эксперт ответил главе УАФ

Известный футбольный эксперт Александр Бубнов заявил о полном разрыве связей с бывшим главным тренером сборной Украины Олегом Блохиным, а также резко раскритиковал высказывания главы Украинской ассоциации футбола Андрея Шевченко. Свою позицию он объяснил в эфире YouTube-канала текущей политической ситуацией и агрессивной риторикой украинских коллег в адрес России.

По словам Бубнова, он не общался с Блохиным уже давно, и сейчас это невозможно из-за политической обстановки. Эксперт признался, что не ожидал такой агрессии от ветеранов киевского «Динамо», с которыми был лично знаком.

«С Олегом Блохиным я давно не общался. Больше того, из-за политической обстановки сейчас вообще общаться невозможно. То, что Шевченко там наговорил о России, на мой взгляд, доходит до идиотизма», — сказал Бубнов.

Он подчеркнул, что теперь любое общение, даже на человеческом уровне, с бывшими коллегами с Украины исключено.

Напомним, Олег Блохин в прошлом не только возглавлял сборную Украины, но и тренировал российский клуб «Москва». Андрей Шевченко, действующий руководитель УАФ, ранее неоднократно выступал с жесткой критикой в адрес России, в том числе заявлял о категорическом неприятии допуска российских команд к международным турнирам.

Ранее Бубнов отреагировал на заявление Инфантино о необходимости допуска россиян.