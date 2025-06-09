«Оклахома» сравняла счет в финальной серии чемпионата НБА
«Оклахома» сравняла счет в серии с «Индианой» в финале плей-офф НБА
Фото: [БК «Оклахома-Сити Тандер»]
Во втором матче финальной серии чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Оклахома-Сити Тандер» обыграли «Индиана Пэйсерс» со счетом 123:107.
После первой половины «Оклахома» вела с разницей в 18 очков и на этот раз не позволила «Индиане» совершить камбэк.
Лидер «Оклахомы» Шэй Гилджес-Александер набрал 34 очка, 20 баллов добавил вышедший со скамейки Алекс Карузо, 19 очков в активе Джейлена Уильямса. В составе «Индианы» самыми результативными стали Тайриз Хилбертон (17 очков) и Майлз Тернер (16).
Счет в серии стал равным — 1:1. В первом матче «Индиана» сумела вырвать победу на последней секунде (111:110), уступая по ходу четвертой четверти 15 очков. Третий матч финала пройдет 12 июня (по московскому времени) в Индианаполисе.