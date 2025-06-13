Около 1 тыс. участников собрал экстремальный забег с собаками в Старой Купавне

Экстремальный забег с собаками «Хвостатый драйв» прошел в Старой Купавне. В мероприятии приняли участие около 1 тыс. человек из разных городов страны.

В рамках мероприятия прошли гонки с собаками по пересеченной местности с препятствиями. Каждый участник должен был преодолеть дистанцию вместе со своим питомцем. Если животное отказывалось проходить какой-либо участок, хозяин должен быть взять его на руки и пронести над препятствием.

Для участников подготовили две взрослые трассы и одну детскую. Протяженность последней составляла примерно 1,3 км. Ее преодолевали дети в возрасте от восьми до 13 лет.

Соревнования прошли в личном и командном зачетах. Отдельно состязались любители и профессионалы.

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