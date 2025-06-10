Ветеринары Подмосковья в мае вакцинировали от бешенства почти 33 тыс. животных

В Подмосковье по итогам месяца по профилактике бешенства, который проходил в мае, были вакцинированы почти 33 тыс. домашних, сельскохозяйственных и безнадзорных животных. Об этом рассказали в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В рамках акции прививки ставились бесплатно. Также жителям рассказывали об опасности бешенства и важности вакцинации животных.

Также в мае в едином региональном реестре были зарегистрированы 3,6 тыс. питомцев, которым выдали ветеринарные паспорта. Кроме того, в регионе провели 20 тематических занятий для детей и взрослых.

Летом в подмосковных парках работают мобильные бригады ветеринаров. В июне доступно 50 таких точек. Их список представлен здесь.

Ранее сообщалось, что ветеринары Подмосковья с начала года вакцинировали более 81 тыс. кошек и собак.