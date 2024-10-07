Около 1,2 тыс. российских и белорусских спортсменов приняли участие в «Есенинском пробеге»

В минувшую субботу в Рязанской обалсти прошел областной фестиваль бега «Есенинский пробег», посвященный 129-й годовщине со дня рождения С.А. Есенина. Об этом сообщает 7info.

Уточняется, что в 21-километровом полумарафоне приняли участие примерно 1,2 тыс. спортсменов из 40 субъектов России и Республики Беларусь. На указанной дистанции лучшее время показали житель Рязани Александр Именин и жительница Раменского Ирина Шевченко.

Отмечается, что также в субботу прошли и детские забеги на 1 и 2,5 км.

Ранее сообщалось, что во время марафона во Владивостоке скончался главный штурман Тихоокеанского флота.