Во время марафона во Владивостоке скончался главный штурман Тихоокеанского флота

Прокуратура Приморского края начала проверку в связи со смертью 41-летнего мужчины, произошедшей во время марафона «Мосты Владивостока», который состоялся 28 сентября, сообщило ведомство.

«Надзорный орган оценит, как были соблюдены законодательные требования при проведении спортивного события, а также насколько эффективно были организованы меры по обеспечению безопасности участников, включая медицинскую поддержку», — говорится в сообщении.

На восьмом международном марафоне «Мосты Владивостока», как информирует пресс-служба правительства Приморья, зарегистрировалось 4,5 тысячи спортсменов.

Участники соревновались на дистанциях 5 км, 10 км, 21,1 км и 42,2 км. Дети и паралимпийцы пробежали один километр. Также проходила командная эстафета на дистанции 42,2 км.

Во время забега одному из участников стало плохо, и несмотря на оказанную медицинскую помощь, он скончался.

По информации местных СМИ, это был главный штурман Тихоокеанского флота, капитан 2-го ранга Евгений Витютнев. Все участники марафона получили допуск на основании медицинских показателей до старта.

Ранее сообщалось, что WADA утратило более 900 положительных результатов допинг-тестирования.