Около 140 тыс. карт болельщика оформлено в Нижегородской области к началу апреля

В Нижнем Новгороде оформили около 140 тыс. карт болельщика к началу текущего месяца. Об этом сообщает pravda-nn.ru.

Отмечается, что домашний матч между футбольным клубом «Пари НН» и ФК «Оренбург» в рамках 23-го тура «Мир РПЛ-2024/2025» состоится на стадионе «Нижний Новгород» уже 4 апреля. Кроме того, футбольный поединок ожидает любителей игры 12 апреля в рамках 24-го тура, когда пройдет встреча с ФК «Динамо Москва».

Добавляется, что указанная карта оформляется один раз и остается в личном кабинете портала «Госуслуги». При входе на стадион пользователю достаточно отсканировать QR-код выбранного билета. Также можно оформить карту болельщика посредством биометрии или загранпаспорта полностью в формате онлайн.

Ранее сообщалось, что жители Подмосковья оформили более 2 тыс. карт болельщика через МФЦ.