Жители Подмосковья оформили более 2 тыс. карт болельщика через МФЦ
Более 2 тыс. карт болельщика оформили в Подмосковье через МФЦ
Фото: [Министерство государственного управления, информационных технологий и связи МО]
С начала 2025 года жители Подмосковья оформили более 2 тыс. карт болельщика через офисы «Мои Документы». Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
В ведомстве уточнили, что ее могут получить взрослые и подростки с 14 лет, с ее помощью можно посещать все матчи чемпионата Российской Премьер Лиги. Оформить карту болельщика в регионе и подтвердить личность для этой цели можно во всех МФЦ региона.
Ознакомиться с графиком работы и адресами центров можно на карте.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.