Жители Подмосковья оформили более 2 тыс. карт болельщика через МФЦ

С начала 2025 года жители Подмосковья оформили более 2 тыс. карт болельщика через офисы «Мои Документы». Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

В ведомстве уточнили, что ее могут получить взрослые и подростки с 14 лет, с ее помощью можно посещать все матчи чемпионата Российской Премьер Лиги. Оформить карту болельщика в регионе и подтвердить личность для этой цели можно во всех МФЦ региона.

Ознакомиться с графиком работы и адресами центров можно на карте.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.