Около 16 тысяч человек посетили областной праздник «ЗАЧЕТный парк» в Подмосковье

В День студента более чем в пятидесяти парках Подмосковья состоялся областной праздник «ЗАЧЕТный парк». Участие в нем приняли порядка шестнадцати тысяч человек, сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Для гостей мероприятия были подготовлены программы по профориентации, различные семинары, развлекательные и музыкальные конкурсы, мастер-классы, творческая программа о жизни студентов, фотосессии с ростовыми куклами и интеллектуальная игра «Калейдоскоп профессий».

Также состоялась акция «Итак, она звалась Татьяной» и вечерняя игровая программа «Халява, приди», уточнили в ведомстве. Кроме того, в рамках праздника в парках региона прошли концерты и дискотеки с музыкальными сетами от диджеев.

Мероприятия были организованы АНО «МосОблПарк» при поддержке областного министерства культуры и туризма.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что этой зимой в Подмосковье открыты свыше 180 катков.