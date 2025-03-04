Около 180 тыс. человек стали посетителями городских катков Нижнего Новгорода

Городские катки Нижнего Новгорода привлекли почти 180 тыс. жителей и гостей Нижнего Новгорода. Об этом сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Уточняется, что в зимний сезон на катках в парках «Швейцария», «Парк имени 1 Мая» и Автозаводском парке посетители могли воспользоваться условиями различных льготных программ, в том числе для детей участников СВО.

Отмечается, что наиболее популярным стал каток в «Парке имени 1 Мая». А в связи с плюсовой температурой воздуха катание на открытых площадках в Автозаводском парке и «Парке имени 1 Мая» периодически приостанавливалось.

Подчеркивается, что из-за прогнозируемого потепления сезон катания на открытых катках завершается. Исключением станет каток в парке «Швейцария», который благодаря оснащению собственной системой наморозки льда будет работать до 9 марта.

Ранее сообщалось, что более 90 тыс. человек посетили катки с искусственным льдом за неделю в Подмосковье.