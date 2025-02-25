Более 90 тыс. человек посетили катки с искусственным льдом за неделю в Подмосковье

В Министерстве благоустройства Московской области рассказали о посещаемости катков с искусственным льдом в округах региона. На минувшей неделе их посетили свыше 90 тыс. человек, а с начала зимы — около 1 млн. человек.

Самым популярным стал каток, действующий на территории Центрального парка Раменского. Число его посетителей превысило 5 тыс. человек за неделю. С начала зимы здесь покатались на коньках около 53 тыс. человек.

Также был востребован каток на территории «Скитских прудов» в Сергиевом Посаде. За неделю его посетили 4,4 тыс. человек, а с начала сезона — 33 тыс.

В топ-3 также вошел каток на Площади Дружбы в Истре, где на коньках покатались 4,2 тыс. человек на минувшей неделе и более 58 тыс. человек — с начала зимы.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев рассказал, сколько общественных пространств планируется благоустроить в области в текущем году.