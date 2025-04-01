Около 20 тыс. человек посетили круговой маршрут по стене Нижегородского кремля

Около 20 тыс. человек стали посетителями кругового маршрута по стене Нижегородского кремля с момента его открытия в текущем году. Об этом сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на региональный Минкульт.

Отмечается, что начиная с середины марта на маршруте побывали не только жители региона, а также путешественники из обеих столиц, Кирова и Саранска.

Добавляется, что в минувшем году «Боевой ход» прошли более 156 тыс. человек, он был открыт с 3 апреля по 4 ноября.

Поясняется, что в ходе кругового маршрута по стене Нижегородского кремля желающие смогут увидеть внутреннее устройство наиболее длинного боевого хода среди отечественных крепостей, а также посетить выставки в Дмитриевской, Никольской и Ивановской башнях и смотровые площадки — в Тайницкой и Георгиевской башнях. Протяженность маршрута составляет более 2,1 км.

Ранее сообщалось, что фуникулером в Нижегородском кремле воспользовались около 160 тыс. человек.