Фуникулером в Нижегородском кремле воспользовались около 160 тыс. человек

В Нижнем Новгороде общая сумма проданных билетов на фуникулер в кремле составила 31 млн рублей. Об этом сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на управление делами регионального правительства.

Уточняется, что свыше 158 тыс. человек прокатились на указанном аттракционе. Из них более 10 тыс. человек купили билеты по льготной цене.

Ранее сообщалось, что специалисты проверили информацию о минировании канатной дороги в Нижегородской области.