Около 20 ветеранов приняли участие в турнире по шахматам и шашкам в Подольске

В Подольске провели турнир по шахматам и шашкам среди ветеранов войны, труда и правоохранительных органов. Об итогах мероприятия рассказали в соцсетях администрации городского округа.

Соревнования прошли на базе спортивного комплекса «Труд». За победу в них боролись 17 человек.

В результате первое место по шахматам занял Юрий Румянцев, по шашкам — Владимир Лепешкин. Среди женщин и по шахматам, и по шашкам победительницей признали Татьяну Вязмитину.

Победители и призеры получили грамоты и кубки от комитета по физической культуре и спорту администрации Подольска.

Совет ветеранов ежемесячно проводит спортивные мероприятия. В апреле пройдут соревнования по настольному теннису, а в мае — по игре в городки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил областную команду по следж-хоккею с победой на Кубке защитников Отечества.