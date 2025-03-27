Около 20 ветеранов приняли участие в турнире по шахматам и шашкам в Подольске
Турнир по шахматам и шашкам среди ветеранов прошел в Подольске
Фото: [t.me/podolskadm]
В Подольске провели турнир по шахматам и шашкам среди ветеранов войны, труда и правоохранительных органов. Об итогах мероприятия рассказали в соцсетях администрации городского округа.
Соревнования прошли на базе спортивного комплекса «Труд». За победу в них боролись 17 человек.
В результате первое место по шахматам занял Юрий Румянцев, по шашкам — Владимир Лепешкин. Среди женщин и по шахматам, и по шашкам победительницей признали Татьяну Вязмитину.
Победители и призеры получили грамоты и кубки от комитета по физической культуре и спорту администрации Подольска.
Совет ветеранов ежемесячно проводит спортивные мероприятия. В апреле пройдут соревнования по настольному теннису, а в мае — по игре в городки.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил областную команду по следж-хоккею с победой на Кубке защитников Отечества.