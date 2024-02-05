Около 25 тысяч человек посетили лыжни Подмосковья за неделю

Около двадцати пяти тысяч человек посетили лыжни Подмосковья на минувшей неделе. Об этом говорится в сообщении Министерства благоустройства Московской области.

В общей сложности в регионе насчитывается пятьдесят две лыжни в парках и лесопарках. Протяженность тридцати одной из них составляет до семнадцати километров, двадцати одной — до километра.

На территориях большей части подобных объектов доступен инвентарь в прокат. Также оборудованы обогреваемые раздевалки.

Ранее губернатор области Андрей Воробьев сообщил, что в этот зимний период в Подмосковье открыто свыше 180 катков.