Около 25 тысяч человек посетили лыжни Подмосковья за неделю
Фото: [Министерство благоустройства МО]
Около двадцати пяти тысяч человек посетили лыжни Подмосковья на минувшей неделе. Об этом говорится в сообщении Министерства благоустройства Московской области.
В общей сложности в регионе насчитывается пятьдесят две лыжни в парках и лесопарках. Протяженность тридцати одной из них составляет до семнадцати километров, двадцати одной — до километра.
На территориях большей части подобных объектов доступен инвентарь в прокат. Также оборудованы обогреваемые раздевалки.
Ранее губернатор области Андрей Воробьев сообщил, что в этот зимний период в Подмосковье открыто свыше 180 катков.