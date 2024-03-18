Около 250 тысяч человек посетили программу «Заходите на блины» в парках Подмосковья
Фото: [пресс-служба министерства культуры и туризма МО]
Около 250 тысяч человек посетили областную программу в честь Масленицы «Заходите на блины», сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
В рамках программы почти в ста парках региона прошли дегустации блинов, мастер-классы, соревнования, костюмированные шествия, а также театрализованные программы и ярмарки, на которых можно было приобрести продукцию местных фермеров.
Программа завершилась традиционным сожжением чучела.
Мероприятие было организовано АНО «МосОблПарк» при поддержке областного Минкульта, добавили в ведомстве.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев указывал на важность развития парков и домов культуры в регионе.